A14 chiude per una notte il casello di Cattolica

Per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, la stazione di Cattolica sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiusa dalle 21:00 di martedì 13 alle 5:00 di mercoledì 14 gennaio, sia in entrata che in uscita. Questa chiusura riguarda il casello di Cattolica e si rende necessaria per garantire la sicurezza durante gli interventi. Si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di martedì 13 alle 5:00 di mercoledì 14 gennaio, sarà chiusa la stazione di Cattolica, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Riccione o di Pesaro.

