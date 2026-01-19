Il Senegal pagherà a caro prezzo la protesta in Coppa d’Africa rischia di trovarsi al Mondiale senza squadra tutti squalificati

Il Senegal potrebbe affrontare gravi conseguenze a causa della protesta durante la finale di Coppa d’Africa, che ha portato all’abbandono del campo e a squalifiche multiple. La decisione di lasciare il terreno di gioco dopo il rigore fischiato al Marocco potrebbe compromettere la partecipazione della squadra al prossimo Mondiale, con un impatto significativo sulla rosa e sulla continuità del team nazionale.

Il Senegal ha vinto la Coppa d’Africa 1-0 contro il Marocco in finale. Ma nel match è accaduto di tutto: il Senegal ha abbandonato il terreno di gioco al rigore fischiato per il Marocco e ora in tanti rischiano una lunga squalifica e quindi la Nazionale potrebbe ritrovarsi senza mezza squadra al Mondiale. Scrive il quotidiano spagnolo As: Le immagini dei giocatori senegalesi che minacciano di ritirarsi dal campo, con l’allenatore Thiaw capo-banda, e gli incidenti molto gravi causati dai loro tifosi, possono portare a dure sanzioni alla federazione e alle persone coinvolte. Secondo i regolamenti della Coppa d’Africa, il Senegal potrebbe avere una multa che va dai 50mila a 100mila euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Mendy dice che “il calcio ha vinto” mentre il Senegal torna dalla protesta negli spogliatoi per vincere la Coppa d’Africa

Il Senegal ha conquistato la vittoria nella finale di Coppa d’Africa, superando il Marocco dopo un episodio di protesta negli spogliatoi. La squadra è tornata in campo determinata a portare a termine la partita, dimostrando resilienza e spirito di squadra. Edouard Mendy ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, il calcio ha prevalso come elemento unificante e vincente per il popolo senegalese.

Coppa d’Africa, il Marocco sogna con Diaz: oggi contro il Senegal una finalissima di livello mondiale

Il Marocco si prepara alla finale della Coppa d’Africa contro il Senegal, con Brahim Diaz tra i protagonisti. Il talento del Real Madrid ha contribuito al successo della squadra, portando in campo la sua esperienza e determinazione. Questa partita rappresenta un importante momento di crescita e di riconoscimento per il calcio marocchino, che sogna di conquistare il titolo in una sfida di alto livello internazionale.

