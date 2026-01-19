Mendy dice che il calcio ha vinto mentre il Senegal torna dalla protesta negli spogliatoi per vincere la Coppa d’Africa

Il Senegal ha conquistato la vittoria nella finale di Coppa d’Africa, superando il Marocco dopo un episodio di protesta negli spogliatoi. La squadra è tornata in campo determinata a portare a termine la partita, dimostrando resilienza e spirito di squadra. Edouard Mendy ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, il calcio ha prevalso come elemento unificante e vincente per il popolo senegalese.

Notizia fresca giunta in redazione: Edouard Mendy ha detto che il calcio è stato il vincitore dopo che il Senegal ha superato il Marocco in una straordinaria finale di Coppa d’Africa, dopo aver lasciato il campo per protesta e rifiutarsi di giocare. Lo straordinario gol di Pape Gueye al terzo minuto dei tempi supplementari ha visto i Lions di Teranga sconfiggere i padroni di casa per 1-0 a Rabat e alzare il trofeo per la seconda volta. Ma questo non basta a raccontare la storia di una partita caotica e decisiva. Dopo 90 minuti relativamente tranquilli, al senegalese Ismaila Sarr è stato annullato un gol per un fallo in fase di preparazione, poi El Hadji Malick Diouf è stato penalizzato per aver trascinato giù Brahim Diaz da un corner del Marocco al 5? del recupero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

La Coppa d’Africa 2025, in programma dal 21 dicembre in Marocco fino al 18 gennaio 2026, è già al centro di polemiche e discussioni. Tra tensioni tra le squadre e questioni interne, l’evento promette di essere ricco di emozioni e controversie fin dai suoi primi giorni.

Ma cosa fa Brahim Diaz! Il Marocco ha tra i piedi la palla che regala la Coppa d'Africa, ma il cucchiaio del trequartista si spegne nelle mani di Mendy. Poi l’ennesimo colpo di scena: Gueye porta in vantaggio il Senegal nei supplementari facebook