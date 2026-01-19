Il sangue nella cabina armadio il telefono spento | così Claudio Carlomagno ha ucciso Federica Torzullo

Il ritrovamento del corpo di Federica Torzullo ad Anguillara ha portato all'attenzione le circostanze della sua morte. Claudio Carlomagno, suo ex marito, è al centro delle indagini, con particolare attenzione alle prove raccolte, tra cui un sangue trovato nella cabina armadio e il telefono spento al momento del decesso. Continuano gli accertamenti sull’auto di Carlomagno per chiarire l’intera dinamica dei fatti.

Continuano gli accertamenti sull'auto di Claudio Carlomagno, l'ex marito di Federica Torzullo, il cui corpo è stato rinvenuto ieri ad Anguillara.

Claudio Carlomagno, i 10 giorni di depistaggio su Federica Torzullo: sangue anche nella cabina armadio

Claudio Carlomagno ha cercato di ostacolare le indagini riguardanti la scomparsa di Federica Torzullo, coinvolgendo comportamenti di depistaggio nei primi giorni. La vicenda, che ha sconvolto Anguillara Sabazia, si è conclusa con un tragico epilogo, rivelando un quadro complesso e drammatico. Le indagini hanno portato alla luce dettagli inquietanti, tra cui la presenza di sangue nella cabina armadio, che ha contribuito a chiarire i contorni di questa vicenda

Federica Torzullo uccisa dal marito Claudio Carlomagno in cabina armadio di casa e sepolta sotto 2m di terriccio vicino ad azienda di lui

Federica Torzullo è stata trovata morta e sepolta in un terreno vicino all’azienda del marito, Claudio Carlomagno, arrestato con l’accusa di omicidio. Le indagini hanno evidenziato l’uso di GPS e tracce di sangue come elementi chiave. La polizia sta approfondendo le circostanze dell’omicidio, con focus sull’arma e possibili complici, mentre si prosegue con le verifiche sulla dinamica dei fatti.

