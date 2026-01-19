Claudio Carlomagno i 10 giorni di depistaggio su Federica Torzullo | sangue anche nella cabina armadio

Claudio Carlomagno ha cercato di ostacolare le indagini riguardanti la scomparsa di Federica Torzullo, coinvolgendo comportamenti di depistaggio nei primi giorni. La vicenda, che ha sconvolto Anguillara Sabazia, si è conclusa con un tragico epilogo, rivelando un quadro complesso e drammatico. Le indagini hanno portato alla luce dettagli inquietanti, tra cui la presenza di sangue nella cabina armadio, che ha contribuito a chiarire i contorni di questa vicenda

dalla nostra inviata ANGUILLARA SABAZIA Ha tentato di depistare le indagini in ogni modo sin dall'inizio, ma il tragico epilogo di questo giallo era fin troppo prevedibile: Claudio Carlomagno, proprietario di una piccola ditta di scavi e movimentazione terra, con uno dei suoi mezzi - una piccola ruspa gialla - ha scavato una fossa nel terreno vicino alla sua azienda per seppellire il cadavere della moglie Federica Torzullo. Da casa al lavoro. Il 44enne non si è spinto nemmeno fino alle rive del vicino lago di Bracciano, dove inizialmente si erano concentrate le ricerche. L'efficiente lavoro di investigazione dei carabinieri, coordinati dal procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori, ha permesso di risolvere il caso in meno di dieci giorni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

