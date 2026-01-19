federica torzullo uccisa dal marito claudio carlomagno in cabina armadio di casa e sepolta sotto 2m di terriccio vicino ad azienda di lui

Federica Torzullo è stata trovata morta e sepolta in un terreno vicino all’azienda del marito, Claudio Carlomagno, arrestato con l’accusa di omicidio. Le indagini hanno evidenziato l’uso di GPS e tracce di sangue come elementi chiave. La polizia sta approfondendo le circostanze dell’omicidio, con focus sull’arma e possibili complici, mentre si prosegue con le verifiche sulla dinamica dei fatti.

È di Federica Torzullo il cadavere rinvenuto in un terreno adiacente all'azienda di movimentazione terra di Claudio Carlomag.

Federica Torzullo è stata trovata uccisa nella sua cabina armadio e sepolta sotto due metri di terriccio. La vicenda coinvolge il marito Claudio, al centro di accuse e sospetti. Le indagini hanno rivelato una serie di false versioni e omissioni, contribuendo a ricostruire un quadro complesso e inquietante. Questo caso solleva molte domande sulla verità e sulle modalità di ricostruzione dei fatti.

Si conferma il ritrovamento del corpo di Federica Torzullo, sepolto in un'area vicino all’azienda di Claudio Agostino Carlomagno, arrestato nelle scorse ore. Le forze dell’ordine hanno estratto la vittima dal terreno, chiudendo così un’indagine che ha portato all’arresto dell’uomo, che si sarebbe consegnato spontaneamente. La vicenda si inserisce in un contesto di violenza domestica e fa riflettere sulla gravità di tali episodi.

