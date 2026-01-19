Il rogo di Crans-Montana, che ha coinvolto giovani in Svizzera, ha suscitato dolore e sgomento tra le famiglie. Don Antonio Cecconi, rappresentante della Chiesa italiana, ha espresso vicinanza e riflettuto sulla fragilità umana di fronte a tragedie così dolorose. Ricordando l’importanza della fede, ha invitato a trovare conforto nella speranza in Gesù Cristo risorto, capace di illuminare i momenti più difficili della vita.

don Antonio Cecconi Papa Leone dichiara ai familiari dei ragazzi vittime del rogo di Crans-Montana che di fronte al loro dolore le parole umane appaiono "molto limitate e impotenti" e invita a "riporre la speranza in Gesù Cristo risorto" con la fede che "illumina i momenti più bui e più dolorosi della nostra vita". Altrettanto limitato e impotente è ciò che possiamo dire ai genitori di Youssef, il ragazzo ucciso dalla coltellata di un compagno di scuola a La Spezia. Di entrambi i casi padre David Turoldo avrebbe detto: "Questo scialo di morte". Può la fede portare un po’ di luce in questi drammi? Nella mia esperienza di "cura d’anime" ho constatato come davanti alla morte di un figlio un genitore può smettere di credere, e un altro proprio nella fede trovare un po’ di luce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il rogo svizzero, La Spezia e il dolore di tutti

Mandati al rogo nel locale svizzero «fuorilegge»

Antonio Tajani si è recato in Svizzera dopo l’incendio nel locale «fuorilegge», esprimendo vicinanza ai familiari delle vittime. Durante la visita, ha annunciato che sono stati svolti decine di interrogatori e che si cercano ancora chiarimenti sulla vicenda. L’obiettivo è fare luce sulle cause dell’incendio e garantire trasparenza nelle indagini, nel rispetto delle persone coinvolte e delle istituzioni.

Omicidio a La Spezia, il Paese sotto shock. Il ministro Zangrillo: “Dolore indicibile”

A La Spezia, la tragica morte di uno studente all’istituto Einaudi-Chiodo, ucciso da un compagno, ha scosso la comunità locale e sollevato riflessioni sul ruolo della sicurezza scolastica. Il ministro Zangrillo ha espresso profondo dolore, sottolineando l’importanza di un impegno collettivo per prevenire simili tragedie. Un evento che invita a una discussione più ampia sulla tutela degli studenti e sulla responsabilità condivisa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il rogo svizzero, La Spezia e il dolore di tutti - don Antonio Cecconi Papa Leone dichiara ai familiari dei ragazzi vittime del rogo di Crans- quotidiano.net