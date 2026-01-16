Omicidio a La Spezia il Paese sotto shock Il ministro Zangrillo | Dolore indicibile
A La Spezia, la tragica morte di uno studente all’istituto Einaudi-Chiodo, ucciso da un compagno, ha scosso la comunità locale e sollevato riflessioni sul ruolo della sicurezza scolastica. Il ministro Zangrillo ha espresso profondo dolore, sottolineando l’importanza di un impegno collettivo per prevenire simili tragedie. Un evento che invita a una discussione più ampia sulla tutela degli studenti e sulla responsabilità condivisa.
Dolore, sgomento e richiami a una responsabilità collettiva. La morte dello studente all’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, accoltellato da un compagno di scuola, ha suscitato reazioni profonde dal mondo istituzionale, politico e scolastico, aprendo una riflessione che va oltre il singolo episodio. «La morte dello studente è un dolore che colpisce tutto il Paese e ci obbliga a impegnarci nel far comprendere ai nostri ragazzi il valore della vita e il concetto che dalla violenza non può nascere nulla». Così il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che ha sottolineato come «in questo percorso il ruolo dell’istituzione famiglia è irrinunciabile e centrale, accanto a quello della scuola». 🔗 Leggi su Feedpress.me
