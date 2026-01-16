A La Spezia, la tragica morte di uno studente all’istituto Einaudi-Chiodo, ucciso da un compagno, ha scosso la comunità locale e sollevato riflessioni sul ruolo della sicurezza scolastica. Il ministro Zangrillo ha espresso profondo dolore, sottolineando l’importanza di un impegno collettivo per prevenire simili tragedie. Un evento che invita a una discussione più ampia sulla tutela degli studenti e sulla responsabilità condivisa.

Dolore, sgomento e richiami a una responsabilità collettiva. La morte dello studente all’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, accoltellato da un compagno di scuola, ha suscitato reazioni profonde dal mondo istituzionale, politico e scolastico, aprendo una riflessione che va oltre il singolo episodio. «La morte dello studente è un dolore che colpisce tutto il Paese e ci obbliga a impegnarci nel far comprendere ai nostri ragazzi il valore della vita e il concetto che dalla violenza non può nascere nulla». Così il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che ha sottolineato come «in questo percorso il ruolo dell’istituzione famiglia è irrinunciabile e centrale, accanto a quello della scuola». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Omicidio a La Spezia, il Paese sotto shock. Il ministro Zangrillo: “Dolore indicibile”

Leggi anche: Crollo della Torre dei Conti, morto l'operaio rimasto 11 ore sotto le macerie | Chi era Octay Stroici. Meloni: «Dolore indicibile»

Leggi anche: La Spezia, le reazioni della politica. Valditara: «Grande dolore di tutto il paese». Salvini: «Presto una legge contro le lame»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Omicidio a La Spezia, la sinistra non aspetta e strumentalizza: così scatta l’assalto al governo; La Spezia, morto il 18enne accoltellato a scuola. Valditara: «Tragedia per l’intero Paese»; “Ti sistemo io”, il messaggio di minacce prima dell’omicidio a scuola: morto un 19enne, l’aggressore aveva portato il coltello da casa; La Spezia, morto studente di 18 anni accoltellato a scuola: fermato un compagno.

Omicidio a La Spezia, il Paese sotto shock. Il ministro Zangrillo: “Dolore indicibile” - Cordoglio e riflessioni dopo la morte dello studente all’istituto Einaudi- msn.com