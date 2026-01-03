Mandati al rogo nel locale svizzero fuorilegge
Antonio Tajani si è recato in Svizzera dopo l’incendio nel locale «fuorilegge», esprimendo vicinanza ai familiari delle vittime. Durante la visita, ha annunciato che sono stati svolti decine di interrogatori e che si cercano ancora chiarimenti sulla vicenda. L’obiettivo è fare luce sulle cause dell’incendio e garantire trasparenza nelle indagini, nel rispetto delle persone coinvolte e delle istituzioni.
Antonio Tajani vola in Confederazione: «Vicinanza ai parenti». Poi annuncia: «Fatte decine di interrogatori, vogliamo la verità». I titolari francesi del locale: «Noi in regola». Ma gli esperti li stroncano: «Nulla a norma».. Il procuratore generale elvetico: «Il fuoco può essere partito da bengala o candele scintillanti sulle bottiglie, troppo vicine al soffitto». Fari sui pannelli insonorizzanti.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info
Rogo Crans-Montana, Procura indaga per incendio e omicidio colposi. Almeno 40 vittime - In una nota Palazzo Chigi precisa che gli italiani dispersi sono sei, mentre non sono ancora noti i dati sui deceduti. ilsole24ore.com
La ricerca dei propri cari, figli e figlie, fratelli e sorelle, dispersi dopo il rogo nel locale di Crans Montana, Le Constellation, non conosce tregua. Trattandosi di ragazzi giovani, Instagram è uno dei canali più utilizzati: nelle ultime ore i post e le storie sono divent - facebook.com facebook
