Mandati al rogo nel locale svizzero fuorilegge

Antonio Tajani si è recato in Svizzera dopo l’incendio nel locale «fuorilegge», esprimendo vicinanza ai familiari delle vittime. Durante la visita, ha annunciato che sono stati svolti decine di interrogatori e che si cercano ancora chiarimenti sulla vicenda. L’obiettivo è fare luce sulle cause dell’incendio e garantire trasparenza nelle indagini, nel rispetto delle persone coinvolte e delle istituzioni.

La ricerca dei propri cari, figli e figlie, fratelli e sorelle, dispersi dopo il rogo nel locale di Crans Montana, Le Constellation, non conosce tregua. Trattandosi di ragazzi giovani, Instagram è uno dei canali più utilizzati: nelle ultime ore i post e le storie sono divent - facebook.com facebook

