il principe harry a londra contro la stampa britannica accusata dal duca di sussex e da altre sei persone di alto profilo di aver raccolto illegalmente informazioni sul loro conto

Il principe Harry si presenta all’Alta Corte di Londra in un procedimento legale contro la stampa britannica, accusata dal duca di Sussex e altre sei persone di aver raccolto illegalmente informazioni a loro danno. L’udienza rappresenta un nuovo step nel contenzioso legale riguardante il trattamento mediatico e la privacy di figure pubbliche. La vicenda evidenzia le tensioni tra la famiglia reale e il settore giornalistico nel contesto britannico.

L ondra, 19 gen. (askanews) – Il principe Harry arriva all’Alta Corte di Londra per quello che è stato definito l’ultimo capitolo della sua battaglia legale contro la stampa britannica, accusata, dal duca di Sussex e da altre sei persone di alto profilo, di aver raccolto “illegalmente” informazioni sul loro conto. Leggi anche › Harry torna davvero a Londra? Svelato il piano segreto del principe Il processo del principe Harry. Il processo, che si apre oggi alla London’s High Court, dovrebbe durare fino a nove settimane. Questo è il terzo e ultimo caso intentato dal principe contro le responsabilità dei media. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il principe Harry arriva all'Alta Corte di Londra per l'ultimo capitolo della battaglia legale contro la stampa britannica. Il video

Harry contro William, il duca di Sussex vuole creare una corte ‘parallela’ antagonista a quella del fratello

Il rapporto tra Harry e William si fa sempre più teso, con il duca di Sussex che avrebbe intenzione di creare una corte ‘parallela’ antagonista a quella del fratello. Se il governo britannico dovesse decidere di assegnare la sicurezza al principe Harry e alla sua famiglia, ciò potrebbe segnare un ulteriore passo verso una divisione ufficiale tra i due membri della royal family.

