Il principe Harry si presenta all’Alta Corte di Londra per l’ultima fase della sua causa legale contro la stampa britannica. L’accusa riguarda il presunto raccolta illegale di informazioni personali, coinvolgendo il duca di Sussex e altre sei persone di rilievo. Questa udienza rappresenta un momento importante nel contenzioso tra Harry e i media, evidenziando le tensioni sulla privacy e la tutela dei diritti individuali nel Regno Unito.

(askanews) – Il principe Harry arriva all’Alta Corte di Londra per quello che è stato definito l’ultimo capitolo della sua battaglia legale contro la stampa britannica, accusata, dal duca di Sussex e da altre sei persone di alto profilo, di aver raccolto “illegalmente” informazioni sul loro conto. GUARDA LE FOTO Principe Harry: i momenti salienti di 41 anni da “riserva”. Il processo, che si apre oggi alla London’s High Court, dovrebbe durare fino a nove settimane. Questo è il terzo e ultimo caso intentato dal principe contro le responsabilità dei media. Si prevede che Harry partecipi ad alcuni dei primi tre giorni di dichiarazioni di apertura. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il principe Harry arriva all'Alta Corte di Londra per l'ultimo capitolo della battaglia legale contro la stampa britannica. Il video Principe Harry arriva in tribunale a Londra per processo contro il Daily Mail

Il principe Harry trama un ritorno ufficiale a Londra, con l'intenzione di formare una "corte segreta" per lui e Meghan a Buckingham Palace

