Harry contro William il duca di Sussex vuole creare una corte ‘parallela’ antagonista a quella del fratello

Il rapporto tra Harry e William si fa sempre più teso, con il duca di Sussex che avrebbe intenzione di creare una corte ‘parallela’ antagonista a quella del fratello. Se il governo britannico dovesse decidere di assegnare la sicurezza al principe Harry e alla sua famiglia, ciò potrebbe segnare un ulteriore passo verso una divisione ufficiale tra i due membri della royal family.

(Adnkronos) – Se il prossimo gennaio il governo britannico dovesse assegnare la sicurezza al principe Harry e alla sua famiglia, il duca di Sussex non si limiterebbe a viaggiare serenamente nel Regno Unito assieme a Meghan e ai figli Archie e Lilibet. Potrebbe invece dare il via per una permanenza più lunga, durante la quale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Secondo il biografo Tom Bower, Harry e Meghan rischiano di perdere i titoli reali quando William diventerà re. Troppe “ferite” alla famiglia - facebook.com Vai su Facebook

"William E Finn" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Daily Crown: Harry vuole costruire una corte indipendente e antagonista a quella di William - Se il prossimo gennaio il governo britannico dovesse assegnare la sicurezza al principe Harry e alla sua famiglia, il ... Si legge su iltempo.it

Il principe William farà da testimone al matrimonio del duca di Westminster (Harry invece non ci sarà) - Una notizia che stupisce visto che Hugh Grosvenor era uno dei più stretti amici di Harry: il duca di Westminster era solito accompagnare il principe a feste e battute di caccia ed è stato padrino di ... Lo riporta vanityfair.it