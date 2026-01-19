coco gauff regola in due set kamilla rakhimova e approda al secondo turno degli australian open 2026

Coco Gauff, numero 3 del ranking WTA, ha conquistato la qualificazione al secondo turno degli Australian Open 2026, battendo in due set Kamilla Rakhimova. La partita si è svolta sulla Rod Laver Arena di Melbourne, confermando la sua competitività e consolidando il suo percorso nel torneo. Un esordio positivo per la giovane tennista statunitense, che ora prosegue la sua corsa verso la fase successiva del Major australiano.

Tutto secondo copione sul cemento della Rod Laver Arena di Melbourne. Coco Gauff (n. 3 del ranking WTA) ha superato senza particolari affanni la russa naturalizzata uzbeka Kamilla Rakhimova (n. 93) con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 40 minuti di gioco, nel primo turno degli Australian Open 2026. Un match pressoché dominato dalla statunitense, apparsa nettamente superiore nello scambio da fondo campo, soprattutto sul lato del rovescio, e quasi sempre padrona del ritmo. Per Gauff resta però un dato che merita attenzione: i sette doppi falli commessi, un aspetto sul quale dovrà riflettere in vista del prosieguo dell’avventura australiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jasmine Paolini domina Aliaksandra Sasnovich e approda al secondo turno degli Australian Open 2026

Jasmine Paolini si impone con facilità su Aliaksandra Sasnovich nel primo turno degli Australian Open 2026. L’azzurra, numero 7 del ranking mondiale, ha vinto in un’ora e 10 minuti sulla qualificata bielorussa, avanzando così al secondo turno del torneo a Melbourne. Un esordio positivo che conferma la buona forma della tennista italiana in questa prima fase del Grande Slam.

Australian Open 2026, Carlos Alcaraz piega Walton e approda al secondo turno

Al Australian Open 2026, Carlos Alcaraz supera Adam Walton in tre set e si qualifica per il secondo turno. La vittoria conferma la sua forma e il suo ruolo tra i favoriti del primo Slam stagionale. Con un gioco solido e costante, il numero uno del mondo continua la sua marcia nel torneo, puntando a progressi importanti nella competizione.

