Trump scrive al premier norvegese | Non mi avete dato il Nobel ora non dovrò più pensare alla pace

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scritto al premier norvegese Jonas Gahr Støre, commentando la mancata assegnazione del Nobel per la pace. Nella lettera, Trump afferma che, senza il riconoscimento, non si sentirà più impegnato a promuovere la pace. La comunicazione ha suscitato attenzione per il tono diretto e le implicazioni politiche, evidenziando come il Nobel possa influenzare le strategie diplomatiche.

"Dato che il tuo Paese ha deciso di non darmi il Nobel per la pace, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla pace", si legge nella lettera inviata dal presidente Usa al premier della Norvegia, Jonas Gahr Store. "Ora posso pensare a ciò che è giusto per gli Stati Uniti".🔗 Leggi su Fanpage.it

