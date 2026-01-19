Il Napoli cerca il sostituto di Lang | Maldini Sterling Carrasco e Giovane in lista

Il Napoli è alla ricerca di un sostituto per Noa Lang, che sembra ormai vicino al trasferimento al Galatasaray. Tra i candidati in lista ci sono Maldini, Sterling, Carrasco e Giovane. La partita contro il Copenaghen in Champions potrebbe rappresentare l’ultimo impegno di Lang con la maglia azzurra, aprendo così la strada a una nuova scelta per il club partenopeo.

Noa Lang sembra essere molto vicino ad approdare al Galatasaray, la partita contro il Copenaghen in Champions dovrebbe essere l’ultima per l’ex Psv in maglia azzurra. Il Napoli dovrà trovare un’alternativa nel mercato invernale e potrà farlo solo cedendo Lang, visto che agli azzurri è stato imposto il mercato a saldo zero. Il Napoli valuta diversi giocatori per il post-Lang. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport: Il ds Manna sta valutando tanti profili: da Maldini junior dell’Atalanta, su cui è forte anche la Juventus; a Sterling, ormai separato in casa col Chelsea; e Carrasco, ora all’Al-Shabab e proposto al Napoli da un po’. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Mercato Juventus, si allarga la lista degli obiettivi: oltre a Chiesa, Maldini e Carrasco nel mirino un giocatore della Fiorentina

Il mercato della Juventus si amplia, con nuovi obiettivi nella rosa dei candidati. Oltre a Chiesa, Maldini e Carrasco, si aggiunge anche un giocatore della Fiorentina e il nome di Gudmundsson, secondo Sky. La società bianconera lavora per rafforzare il reparto offensivo e offrire a Luciano Spalletti un’ampia scelta di soluzioni, con l’obiettivo di trovare un’alternativa affidabile a Kenan Yildiz.

Il Napoli segue Fortini (ha quasi 20 anni e 500 minuti in Serie A). E poi anche Sterling e Maldini

Il Napoli tiene sotto osservazione Niccolò Fortini, giovane esterno della Fiorentina che si avvicina ai 20 anni. Con circa 500 minuti di campo in Serie A, il giocatore rappresenta un potenziale investimento futuro. Oltre a Fortini, il club segue anche Sterling e Maldini, puntando a rafforzare la rosa con profili di livello. La strategia del Napoli sembra orientata a valorizzare giovani talenti e consolidare la propria squadra.

