Il meteo peggiorerà ancora ecco le previsioni per il 20 gennaio | nuova allerta rossa

Il tempo continuerà a peggiorare nelle prossime ore, con una fase di forte maltempo in arrivo. Per il 20 gennaio si prevede un approfondimento della perturbazione ciclonica, che coinvolgerà anche la Sicilia orientale e la zona etnea, in particolare le aree costiere. È prevista una nuova allerta rossa, indicando condizioni meteorologiche critiche e rischi elevati per la popolazione e le attività locali.

Secondo il bollettino della Protezione Civile, sono attese “precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sui settori orientali dell’Isola, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati” Si avvicina la fase più intensa della perturbazione ciclonica che sta interessando anche la Sicilia orientale e la fascia etnea, in particolare le aree costiere. Anche martedì 20 gennaio, è stata proclamata l’allerta rossa per il territorio di Catania, con scuole chiuse in via precauzionale. Lo segnala l’avviso regionale della Protezione civile, che prevede condizioni meteorologiche particolarmente critiche per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Maltempo, scuole chiuse e allerta meteo rossa in Sicilia, Sardegna e Calabria il 20 gennaio: i comuni coinvolti

Il 20 gennaio, Sicilia, Sardegna e Calabria sono interessate da un’allerta meteo rossa, a causa di intense condizioni di maltempo. La Protezione Civile ha disposto la chiusura delle scuole e adottato misure di sicurezza nei comuni coinvolti, per fronteggiare il rischio idraulico e idrogeologico. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare comportamenti responsabili per garantire la sicurezza di tutti.

Meteo, allerta rossa per il ciclone Harry in arrivo: «Peggiore burrasca degli ultimi 20 anni». Scuole chiuse, ecco dove

Il ciclone Harry si avvicina all’Italia, portando un’allerta rossa per condizioni meteorologiche estreme. La perturbazione, definita la peggior burrasca degli ultimi vent’anni, comporta l’adozione di misure di sicurezza e la chiusura di alcune scuole. Le previsioni indicano un peggioramento del tempo nella settimana entrante, con possibili effetti significativi su diverse regioni del Paese. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità e adottare comportamenti prudenti.

