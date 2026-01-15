Il Bologna torna alla vittoria dopo 54 giorni, battendo il Verona 2-3. La partita, giocata il 15 gennaio 2026, ha visto i rossoblù affrontare un match intenso, caratterizzato da un primo tempo articolato e un secondo più gestito. Tre punti importanti che rafforzano la posizione in classifica e rappresentano un passo avanti nel percorso stagionale, dimostrando determinazione e capacità di reagire alle sfide.

Verona, 15 gennaio 2026 – Eccoti Bologna, 54 giorni dopo. Ri-eccoti, coi tre punti in tasca e un sorrisone, dopo il sospiro, tirato al termine di un viaggio lungo 95 minuti sulle montagne russe, tra un primo tempo a due facce ma in larga parte dominato, e un secondo di gestione, ma senza ancora la lucidità necessaria che nei primi due mesi aveva fatto grande il Bfc. VERONA BOLOGNA Santiago Castro Intanto la squadra di Italiano torna a vincere, quasi due mesi dopo il blitz di Udine. Lo fa con tre gol da leccarsi i baffi, a firma Orsolini, Odgaard e Castro, frammenti di stelle ad illuminare una serata a tratti sporca e di sofferenza, ma vincente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Bologna torna a vincere: contro il Verona finisce 2-3 e guadagna tre punti preziosi

