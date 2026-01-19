Il Mattino | Napoli obiettivo Maldini

Il mercato del Napoli si presenta come una sfida complessa, tra l’esigenza di rinforzare la rosa e le restrizioni del saldo zero. La squadra affronta ostacoli sia di natura finanziaria che tecnica, rendendo difficile l’implementazione di nuove operazioni di mercato. La possibile acquisizione di Maldini sarebbe un intervento strategico importante, ma le difficoltà attuali richiedono tempi e valutazioni attente.

Il mercato del Napoli è una corsa a ostacoli. Non c'è solo la necessità di rinforzare una rosa messa a dura prova dagli infortuni, ma anche il vincolo del saldo zero che continua a rallentare ogni manovra. Come analizza Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, gennaio impone scelte complesse: migliorare la squadra è difficile, sostituire gli assenti è diventato indispensabile e il tempo stringe, con la finestra invernale che chiuderà il 2 febbraio. Il primo nodo riguarda l'attacco. Lorenzo Lucca partirà per Copenaghen, poi sarà addio. L'attaccante dovrà sciogliere i suoi dubbi entro 48 ore e scegliere la destinazione.

