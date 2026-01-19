Il mercato del Napoli si presenta complesso, tra l’esigenza di rafforzare la rosa colpita dagli infortuni e le restrizioni imposte dal saldo zero. La società cerca soluzioni efficaci per migliorare la squadra senza compromettere gli equilibri finanziari, in un contesto che richiede attenzione e pazienza. L’obiettivo è individuare i profili giusti, come Maldini, per rafforzare il club nel rispetto delle normative vigenti.

"> Il mercato del Napoli è una corsa a ostacoli. Non c’è solo la necessità di rinforzare una rosa messa a dura prova dagli infortuni, ma anche il vincolo del saldo zero che continua a rallentare ogni manovra. Come analizza Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, gennaio impone scelte complesse: migliorare la squadra è difficile, sostituire gli assenti è diventato indispensabile e il tempo stringe, con la finestra invernale che chiuderà il 2 febbraio. Il primo nodo riguarda l’attacco. Lorenzo Lucca partirà per Copenaghen, poi sarà addio. L’attaccante dovrà sciogliere i suoi dubbi entro 48 ore e scegliere la destinazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, obiettivo Maldini”

Leggi anche: Mercato, il Milan torna su un antico obiettivo di Maldini: italiano, tecnico e fantasioso

Leggi anche: FC 26 Obiettivo Live Giornaliero: BF: Tuono Perfezionista – Sblocca l’EVO Fulmine e Maldini 93!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il Mattino: “Napoli, obiettivo Maldini” - Non c’è solo la necessità di rinforzare una rosa messa a dura prova dagli infortuni, ma anche il vincolo del saldo zero che continua a rallentare ogni man ... napolipiu.com