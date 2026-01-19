Il Mattino | Napoli obiettivo Maldini
Il mercato del Napoli si presenta complesso, tra l’esigenza di rafforzare la rosa colpita dagli infortuni e le restrizioni imposte dal saldo zero. La società cerca soluzioni efficaci per migliorare la squadra senza compromettere gli equilibri finanziari, in un contesto che richiede attenzione e pazienza. L’obiettivo è individuare i profili giusti, come Maldini, per rafforzare il club nel rispetto delle normative vigenti.
"> Il mercato del Napoli è una corsa a ostacoli. Non c’è solo la necessità di rinforzare una rosa messa a dura prova dagli infortuni, ma anche il vincolo del saldo zero che continua a rallentare ogni manovra. Come analizza Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, gennaio impone scelte complesse: migliorare la squadra è difficile, sostituire gli assenti è diventato indispensabile e il tempo stringe, con la finestra invernale che chiuderà il 2 febbraio. Il primo nodo riguarda l’attacco. Lorenzo Lucca partirà per Copenaghen, poi sarà addio. L’attaccante dovrà sciogliere i suoi dubbi entro 48 ore e scegliere la destinazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Leggi anche: Mercato, il Milan torna su un antico obiettivo di Maldini: italiano, tecnico e fantasioso
Leggi anche: FC 26 Obiettivo Live Giornaliero: BF: Tuono Perfezionista – Sblocca l’EVO Fulmine e Maldini 93!
Il Mattino: “Napoli, obiettivo Maldini” - Non c’è solo la necessità di rinforzare una rosa messa a dura prova dagli infortuni, ma anche il vincolo del saldo zero che continua a rallentare ogni man ... napolipiu.com
Napoli, piazza Arenella, cinque del mattino. Le telecamere di videosorveglianza poste all’esterno dell’attività, riprendono un tentativo di furto al lounge bar Jurema. Dalle immagini si vedono chiaramente due individui a volto coperto che in un primo momento s - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.