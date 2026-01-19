Il Marocco fa ricorso a Caf e Fifa contro il Senegal Brahim Diaz distrutto | Ho fallito chiedo scusa

Il Marocco ha presentato ricorso sia alla Caf che alla Fifa riguardo alla finale di Coppa d'Africa contro il Senegal. Nel frattempo, Brahim Diaz si è scusato pubblicamente, ammettendo di aver fallito un calcio di rigore decisivo. Gli eventi sul campo potrebbero avere conseguenze legali, mentre il giocatore marocchino ha espresso il suo rammarico attraverso un post su Instagram.

La finale di coppa d'Africa ancora non è finita, nonostante i supplementari e tutte le vicende ad essa connesse. La Reale Federazione Marocchina di Calcio (Frmf) ha infatti annunciato che "intraprenderà un'azione legale presso la Confederazione Africana di Calcio (Caf) e la Federazione Internazionale di Calcio Associativo (Fifa) per pronunciarsi sul ritiro della nazionale senegalese dal campo durante la finale contro la nazionale marocchina, nonché sugli eventi che hanno portato a questa decisione, a seguito dell'assegnazione da parte dell'arbitro di un rigore ritenuto corretto da tutti gli esperti.

