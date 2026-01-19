Tra caos proteste e il cucchiaio di Brahim Diaz il Senegal vince la Coppa d' Africa contro il Marocco

Il Senegal si aggiudica la Coppa d'Africa 2023, superando il Marocco 1-0 ai supplementari. Una finale caratterizzata da tensione e imprevisti, culminata con la vittoria dei senegalesi. La partita ha visto momenti di grande intensità, confermando il valore delle due squadre e regalando ai tifosi un risultato inaspettato. Un trionfo che rimarrà nella storia della competizione.

Il Senegal batte 1-0 il Marocco ai supplementari e vince la più incredibile Coppa d'Africa della storia. Succede di tutto allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat: Brahim Diaz sbaglia un rigore al 115' dei tempi regolamentari, con i giocatori del Senegal che minacciano di uscire dal campo dopo il fallo. Il giocatore del Real Madrid fa il cucchiaio, poi Gueye al 94' regala la vittoria al suo Paese con un sinistro sotto la traversa. Di fatto il Senegal deve ringraziare due giocatori se ha potuto sollevare la seconda Coppa d'Africa della sua storia, dopo quella del 2021. Si tratta di Sadio Mané, l'unico a conservare la lucidità dopo il contestatissimo rigore assegnato al Marocco nei minuti di recupero e Pape Gueye, centrocampista del Villarreal, autore con un gran sinistro sotto la traversa della rete che ha deciso l'incontro, al 4' del primo supplementare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

