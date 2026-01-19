Brahim Diaz ha sbagliato apposta? Tutti i retroscena di Senegal-Marocco

Brahim Diaz non ha commesso errori volontari durante la partita. La finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco è stata caratterizzata da diverse decisioni arbitrali discusse, episodi di tensione tra i supporter e un incidente in sala stampa. In questo articolo, analizziamo i retroscena e gli eventi principali di una gara che ha attirato l’attenzione di molti appassionati di calcio.

La finale di Coppa d'Africa è stata un susseguirsi di episodi controversi tra decisioni arbitrali contestate, scontri tra tifosi e una rissa sfiorata in sala stampa. Brahim Diaz ha sbagliato apposta quel rigore? Perché i giocatori del Senegal sono potuti rientrare senza perdere a tavolino? E alcuni di loro sono stati addirittura avvelenati? Ecco tutti i retroscena di una delle finali più incredibili di sempre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

