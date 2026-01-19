Il grande amore di Stefano De Martino per il papà | Ricordo la sua faccia quando gli comprai casa una restituzione per tutti i sacrifici
Il 19 gennaio 2026, Enrico De Martino, padre di Stefano, è venuto a mancare. Stefano ha spesso espresso il suo profondo affetto e gratitudine verso il padre, ricordando con emozione momenti speciali come l’acquisto della casa. La perdita rappresenta un momento difficile per il conduttore e la sua famiglia, lasciando un vuoto incolmabile e un ricordo di affetto e sacrifici condivisi.
Oggi, 19 gennaio 2026, Enrico De Martino - padre di Stefano - è purtroppo venuto a mancare. Una notizia drammatica e inaspettata per molti, forse non per il conduttore visto che, come riportato da Fanpage.it, il padre era in realtà malato già da tempo. Stefano è sempre stato molto legato sia a.🔗 Leggi su Today.it
