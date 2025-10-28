Belen Rodriguez torna a far parlare di sé, ma questa volta non per i soliti gossip. Ospite di Belve, il talk condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, la showgirl argentina si è raccontata senza filtri, rivelando aspetti del suo carattere e della sua vita sentimentale che hanno lasciato il pubblico senza parole. Tra amori turbolenti, momenti di fragilità e un’inaspettata confessione sul suo ex più importante, Belen ha offerto un ritratto inedito e, a tratti, sorprendente di se stessa. E no, il suo più grande amore non è stato né Stefano De Martino né Fabrizio Corona. Belen a Belve rivela qual è stato il suo amore più grande (spoiler: non è Stefano De Martino). 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Belen sorprende tutti, sapete qual è stato il suo amore più grande? Non Stefano De Martino né Corona