“Mi trovavo a Roma, in scena con una compagnia di danza, quando mi telefona la mia fidanzata, attuale moglie, e mi dice che è in stato interessante, incinta di Stefano. A quel punto ho dovuto prendere una decisione, assumermi una responsabilità. E così quella del ballerino da attività principale è diventato un hobby”. È un racconto intimo e inedito quello di Enrico De Martino, 61 anni, padre del conduttore di “ Affari Tuoi “, Stefano. Ballerino professionista che ha danzato anche al San Carlo, De Martino senior ha ricevuto un premio alla carriera al Teatro Verdi di Salerno, e per l’occasione, in un’intervista al Corriere della Sera, ha svelato i retroscena di una famiglia in cui la danza è nel sangue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gli dissi ‘ti voglio bene’ la prima volta a 21 anni, per lui lasciai la mia carriera nella danza. Quando era un ragazzino ricevette una ‘profezia’ sul suo futuro”: parla Enrico, il papà di Stefano De Martino