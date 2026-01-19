Il giovane organista Jan Liebermann apre la terza edizione di “Vespri d’Organo in Cattedrale” a Pisa, sabato 24 gennaio alle ore 17. La rassegna, promossa dall’Opera della Primaziale Pisana e il Capitolo Metropolitano, propone un percorso tra musica sacra e spiritualità nell’atmosfera suggestiva della Cattedrale. Un’occasione per ascoltare performance di alto livello in un contesto di grande valore religioso e culturale.

Pisa, 19 gennaio 2026 – Inaugura sabato 24 gennaio alle ore 17 la terza edizione di “Vespri d'Organo in Cattedrale”, la rassegna organizzata dall'Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con il Capitolo Metropolitano che unisce grande musica sacra e riflessione spirituale nella cornice della Cattedrale di Pisa. Ad aprire il ciclo di cinque appuntamenti, ad ingresso libero senza prenotazione, sarà Jan Liebermann, giovane organista tedesco, classe 2005, che ha già al suo attivo collaborazioni con i Berliner Philharmoniker e concerti in alcune delle più prestigiose sedi europee, dalla Westminster Abbey al King's College di Cambridge. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il giovane talento Jan Liebermann inaugura la terza edizione di “Vespri d’Organo”

Torna in cattedrale la terza edizione di "Vespri d'Organo"

Torna a Pisa la terza edizione di “Vespri d'Organo”, un appuntamento promosso dall'Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con il Capitolo Metropolitano della Cattedrale. L'evento si svolgerà nella Cattedrale, offrendo un momento di ascolto e riflessione con musica d’organo. Un’occasione per riscoprire il patrimonio culturale e musicale della città in un contesto di grande valore storico e spirituale.

Torna nella Cattedrale di Pisa la terza edizione di 'Vespri d'Organo'

Torna nella Cattedrale di Pisa la terza edizione di Vespri d’Organo, un appuntamento promosso dall’Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con il Capitolo Metropolitano. L’evento propone concerti di musica d’organo in un contesto storico e religioso, offrendo un’occasione di ascolto e riflessione in un ambiente di grande valore artistico e spirituale. Un’occasione per riscoprire le atmosfere della Cattedrale attraverso la musica liturgica.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Bologna, osservatori monitorano Angori a Pisa - Visualizzazioni: 0 Il Bologna tiene d’occhio il giovane talento Samuele Angori: un osservatore del club emiliano è stato avvistato all’Arena Garibaldi. calciostyle.it

#Cultura #cultura #passione Cetara, “…e adesso raccontami Natale” celebra il talento del giovane Andrea Villani: un pomeriggio di emozioni - facebook.com facebook

#Calciomercato, proposto al #Milan un giovane talento in attacco: ecco chi #SempreMilan x.com