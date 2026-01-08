Torna nella Cattedrale di Pisa la terza edizione di ' Vespri d' Organo'

Torna nella Cattedrale di Pisa la terza edizione di Vespri d’Organo, un appuntamento promosso dall’Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con il Capitolo Metropolitano. L’evento propone concerti di musica d’organo in un contesto storico e religioso, offrendo un’occasione di ascolto e riflessione in un ambiente di grande valore artistico e spirituale. Un’occasione per riscoprire le atmosfere della Cattedrale attraverso la musica liturgica.

