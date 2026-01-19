L'Università di Verona ha deciso di annullare il concorso per il reparto di Otorinolaringoiatria, in seguito a irregolarità riscontrate nella procedura. Tra le contestazioni, emergono incongruenze che hanno portato alla revoca. Il caso ha attirato l'attenzione delle forze politiche, con Pd e Movimento 5 Stelle che chiedono alla ministra Bernini di intervenire inviando commissari per chiarire la vicenda.

Riccardo Nocini, 33 anni, figlio dell’ex rettore Pier Francesco Nocini, con una procedura oggetto di un'indagine interna dopo ripetute segnalazioni, era stato l’unico candidato alla selezione, conclusasi pochi giorni dopo la fine del mandato del padre, scaduto il 30 settembre. Sul caso si erano mobilitati Liberi Specializzandi e bandiunivesità.it, associazioni di ricercatori e specializzandi che operano all'interno delle università italiane. La vicenda aveva acquisito rilevanza nazionale: il sena­tore del PD Andrea Cri­santi, micro­bio­logo e docente uni­ver­si­ta­rio che lavora sulla trasparenza dei bandi universitari, e la deputata del Movimento 5 Stelle Marianna Ricciardi hanno presentato due inter­ro­ga­zioni parlamentari che chiedono alla mini­stra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini l’invio dei commissari a Verona. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il figlio dell'ex rettore professore ordinario a 33 anni: l'Università di Verona annulla il concorso a Otorinolaringoiatria

A 33 anni il figlio dell’ex rettore vince il concorso per professore ordinario, protesta dei ricercatori: «Sospetto di favoritismi accademici»A 33 anni, il figlio dell’ex rettore conquista un prestigioso ruolo accademico, scatenando proteste tra i ricercatori.

Il concorso da professore all’università di Verona vinto dal figlio 33enne dell’ex rettoreIl concorso per la posizione di professore all’Università di Verona, vinto da Riccardo Nocini, figlio dell’ex rettore, ha suscitato polemiche e contestazioni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il figlio dell'ex rettore professore ordinario a 33 anni: l'Università di Verona annulla il concorso a Otorinolaringoiatria - Pd e Movimento 5 stelle chiedono alla ministra Bernini l'invio di commissari ... vanityfair.it