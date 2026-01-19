Il Falsario | La recensione in anteprima del nuovo film Netflix con Pietro Castellitto

Il Falsario, il nuovo film Netflix con Pietro Castellitto, è un’opera che unisce intensa narrazione e cura visiva. In questa recensione in anteprima, analizzeremo gli aspetti principali della pellicola, offrendo una panoramica chiara e obiettiva. Un’occasione per scoprire le caratteristiche di un titolo che si distingue nel panorama cinematografico digitale del 2026, senza eccessi né sensazionalismi.

Il panorama cinematografico digitale del 2026 si apre con uno dei titoli più audaci e visivamente magnetici degli ultimi anni. Presentato in anteprima mondiale fuori concorso alla 20ª Festa del Cinema di Roma 2025 nella sezione Grand Public, "Il Falsario" si preannuncia come un cult istantaneo. Diretto con mano sicura da Stefano Lodovichi, il film debutterà in esclusiva su Netflix il 23 gennaio, portando sul piccolo schermo un'opera che fonde perfettamente il genere heist movie con il thriller politico e la cronaca nera più oscura d'Italia. L'Ascesa di "Toni della Duchessa" tra il Lago e le Brigate Rosse. Il Falsario, il nuovo film diretto da Stefano Lodovichi e interpretato da Pietro Castellitto, racconta una storia vera che unisce crimine e arte. Il falsario, un heist movie con venature da commedia che fa riscoprire l'Italia degli anni '70 - Quando Toni arriva in città nel suo bagaglio ha soltanto il talento per la pittura e il sogno di diventare un grande artista. "Il Falsario" è su Netflix dal 23 Gennaio 2026.

