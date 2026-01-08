Il Falsario il trailer del nuovo film Netflix con Pietro Castellitto e quando esce

"Il Falsario", il nuovo film italiano con protagonista Pietro Castellitto nei panni di uno dei più grandi falsari della Roma degli anni '70, sta per arrivare anche su Netflix. Diretto da Stefano Lodovichi e scritto da Sandro Petraglia con la collaborazione di Lorenzo Bagnatori a cui dobbiamo.

