Il Falsario | Pietro Castellitto tra crimine e arte nel trailer del nuovo film ispirato a una storia vera
Il Falsario, il nuovo film diretto da Stefano Lodovichi e interpretato da Pietro Castellitto, racconta una storia vera che unisce crimine e arte. Disponibile su Netflix a fine mese, il film esplora le vicende di un falsario che si confronta con il confine tra realtà e finzione. Un’opera che invita a riflettere sulle sfumature della verità e sulla complessità dei personaggi coinvolti.
Castellitto e Netflix ancora insieme nel nuovo film diretto da Stefano Lodovichi in arrivo a fine mese in streaming. La storia è ambientata nella miotica Roma degli anni '70 immersa negli anni di piombo Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale e il poster de Il Falsario, il nuovo film con protagonista Pietro Castellitto, già presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, fuori concorso nella sezione Grand Public, e in arrivo in streaming dal 23 gennaio. Prodotto da Cattleya, parte di ITV Studios, Il Falsario è diretto da Stefano Lodovichi e scritto da Sandro Petraglia con un cast d'eccezione che include Pietro Castellitto, Giulia Michelini, Andrea Arcangeli, Pierluigi Gigante, Aurora Giovinazzo, Fabrizio Ferracane, Mattia Carrano e con Edoardo Pesce e con Claudio Santamaria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Pietro Castellitto presenta Il falsario alla Festa del Cinema di Roma: «Oggi le bugie le vediamo sul telefono. Viviamo immersi in immagini finte, siamo tutti falsari»
