Roma, 17 gen. (askanews) – Il duo comico Ale e Franz torna a teatro con un nuovo spettacolo che ne ripercorre la trentennale carriera, affiancando ai loro personaggi più iconici e surreali nuovi ospiti disposti a entrare nel loro strambo universo con l’ironia che da sempre li contraddistingue. Il duo rilancia e raddoppia con un lavoro che confonde le carte e segna l’inizio di una nuova era. Un ennesimo “Capitol’ho”, questo il titolo, della nostra storia, per la regia di Alberto Ferrari, che ha detto: “Si torna indietro, sì, nel tempo. Ma solo per andare più avanti. Tra pezzi ‘classici’ e pezzi meno classici, tra scene che sembrano uscite da ieri e altre che sembrano prese da domani mattina, Capit’l’ho racconta noi: le nostre abitudini, le nostre paure, le nostre figuracce quotidiane, e il nostro eterno tentativo di sembrare migliori di quello che siamo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: La sera con Ale & Franz. Al Politeama si ride con la coppia di Zelig. La leggerezza sul palco

Leggi anche: Ale e Franz, dalla prima panchina al dimagrimento di Besentini e l'amicizia con Paolo Rossi. «Noi una coppia? Di gente convinta ce n'è stata parecchia»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

I Gatti Mézzi a La Città del Teatro con il loro nuovo tour teatrale; Davide Van De Sfroos, al via il tour con la Folkestra: undici tappe in Lombardia, ecco dove; Al via oggi LA VITA È BELLA COSÌ COM'È TOUR 2026, il tour europeo del cantautore PIPPO POLLINA. Eseguirà per la prima volta live il nuovo album di inediti Fra guerra e pace; Davide Van De Sfroos sta facendo tanti sold out nel suo nuovo tour di concerti.

Teatro, al via il nuovo tour di Ale e Franz con “Capitol’ho” - (askanews) – Il duo comico Ale e Franz torna a teatro con un nuovo spettacolo che ne ripercorre la trentennale carriera, affiancando ai loro personaggi più iconici e surreali nuovi ospit ... askanews.it