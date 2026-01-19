Stefano De Martino ha perso suo padre, un dolore che si manifesta nel silenzio e nella discrezione. La notizia, arrivata con delicatezza, ricorda come anche le assenze più profonde si facciano sentire nel cuore di chi resta. In questo momento di lutto, il rispetto e la sobrietà sono le parole chiave per affrontare un momento così delicato.

Quando le luci si spengono: il dolore silenzioso di Stefano De Martino. Sì è spento suo padre. Ci sono notizie che arrivano piano, quasi in punta di piedi, ma fanno rumore dentro. La morte del padre di Stefano De Martino è una di queste. Non è una notizia da palinsesto, non è uno scoop da prima serata: è una frattura intima, profonda, che attraversa la vita di un uomo prima ancora che di un personaggio pubblico. Leggi anche Chiara Ferragni riparte con un noto brand internazionale. Spunta l’indiscrezione Fanpage ha lanciato la notizia della morte del padre del noto conduttore televisivo: “Lutto per Stefano De Martino. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Il dolore silenzioso di Stefano De Martino. È morto il padre

Stefano De Martino: è morto il padre Enrico De Martino, aveva 61 anni

Il mondo dello spettacolo piange la perdita di Enrico De Martino, padre del conduttore Stefano De Martino, scomparso all’età di 61 anni nella mattinata del 19 gennaio. La notizia è stata condivisa con tristezza, lasciando un vuoto nella famiglia e tra i suoi conoscenti.

È morto il padre di Stefano De Martino

Il 19 gennaio 2026, si è spento nella mattinata Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, all'età di 61 anni. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e familiari. Stefano De Martino, noto ballerino e personaggio pubblico, ha condiviso il lutto sui propri canali social, rafforzando il legame tra la sua vita privata e pubblica in questo momento di dolore.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il dolore silenzioso di Stefano De Martino. È morto il padre - Fanpage ha lanciato la notizia della morte del padre del noto conduttore televisivo: “Lutto per Stefano De Martino. 361magazine.com