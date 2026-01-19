È morto il padre di Stefano De Martino

Il 19 gennaio 2026, si è spento nella mattinata Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, all'età di 61 anni. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e familiari. Stefano De Martino, noto ballerino e personaggio pubblico, ha condiviso il lutto sui propri canali social, rafforzando il legame tra la sua vita privata e pubblica in questo momento di dolore.

