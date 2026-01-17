Jordan Bardella paparazzato con Maria Carolina di Borbone è polemica in Francia | Ma non era uno del popolo? – Il video
Jordan Bardella è stato fotografato con Maria Carolina di Borbone, generando discussioni in Francia. Il leader del Rassemblement National è stato visto insieme alla nobildonna durante un evento commemorativo dei 200 anni de Le Figaro. La presenza dell'esponente politico con una figura aristocratica ha suscitato interrogativi sull’immagine pubblica e le scelte di Bardella, in un contesto già attentamente osservato dall’opinione pubblica e dai media.
Anche Jordan Bardella è finito nel mirino del gossip francese. Il leader del Rassemblement National è stato infatti visto insieme a Maria Carolina di Borbone, giovane aristocratica e discendente della storica dinastia delle Due Sicilie, nel corso di un evento organizzato per celebrare i 200 anni de Le Figaro. I due sono stati “paparazzati” mentre lasciavano insieme la serata al Grand Palais di Parigi, e il video che li ritrae diretti verso la stessa auto è diventato virale, superando il milione di visualizzazioni sui social. Un lungo articolo di Le Monde racconta che la famiglia Borbone «vive tra Parigi, Roma e Monaco. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Jordan Bardella e Maria Carolina di Borbone alla festa di Le Figaro: in Francia è gossip
Leggi anche: Chi è Jordan Bardella, il (presunto) nuovo amore di Maria Carolina di Borbone
Perché la coppia Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella sta facendo impazzire i francesi?; Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella, il gossip infiamma Parigi. Chi è la principessa paparazzata con il delfino di Le Pen; Jordan Bardella avvistato con Maria Carolina di Borbone; Jordan Bardella e Maria Carolina di Borbone alla festa di Le Figaro: in Francia è gossip.
Jordan Bardella paparazzato con Maria Carolina di Borbone, è polemica in Francia: «Ma non era uno del popolo?» – Il video - Il delfino di Marine Le Pen fotografato con l'erede della famiglia nobiliare all’uscita da un evento al Grand Palais di Parigi, il video virale sui social ... open.online
Bardella fa coppia con l'erede della dinastia delle Due Sicilie, Le Monde lo attacca. Protestano i colleghi del Rassemblement national: «Disprezzo sociale» - Le immagini diffuse sui social riprendono Maria Carolina di Borbone uscire dal Grand Palais assieme a Jordan Bardella, e salire in auto con lui. corriere.it
Jordan Bardella avvistato con Maria Carolina di Borbone - I due sono stati visti uscire insieme dal gala che ha celebrato i 200 a ... ciociariaoggi.it
Carolina di Borbone Jordan Bardella futura coppia presidenziale - facebook.com facebook
Sarà una principessa italiana la prossima première dame di Francia - (Adnkronos) - Potrebbe essere la coppia che riscrive la geografia del gossip politico europeo. Da una parte Jordan Bardella, l'uomo forte del Rassemblement National e, secondo i s x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.