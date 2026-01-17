Jordan Bardella paparazzato con Maria Carolina di Borbone è polemica in Francia | Ma non era uno del popolo? – Il video

Da open.online 17 gen 2026

Jordan Bardella è stato fotografato con Maria Carolina di Borbone, generando discussioni in Francia. Il leader del Rassemblement National è stato visto insieme alla nobildonna durante un evento commemorativo dei 200 anni de Le Figaro. La presenza dell'esponente politico con una figura aristocratica ha suscitato interrogativi sull’immagine pubblica e le scelte di Bardella, in un contesto già attentamente osservato dall’opinione pubblica e dai media.

Anche Jordan Bardella è finito nel mirino del gossip francese. Il leader del Rassemblement National è stato infatti visto insieme a Maria Carolina di Borbone, giovane aristocratica e discendente della storica dinastia delle Due Sicilie, nel corso di un evento organizzato per celebrare i 200 anni de Le Figaro. I due sono stati “paparazzati” mentre lasciavano insieme la serata al Grand Palais di Parigi, e il video che li ritrae diretti verso la stessa auto è diventato virale, superando il milione di visualizzazioni sui social. Un lungo articolo di Le Monde racconta che la famiglia Borbone «vive tra Parigi, Roma e Monaco. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

