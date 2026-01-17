Jordan Bardella è stato fotografato con Maria Carolina di Borbone, generando discussioni in Francia. Il leader del Rassemblement National è stato visto insieme alla nobildonna durante un evento commemorativo dei 200 anni de Le Figaro. La presenza dell'esponente politico con una figura aristocratica ha suscitato interrogativi sull’immagine pubblica e le scelte di Bardella, in un contesto già attentamente osservato dall’opinione pubblica e dai media.

Anche Jordan Bardella è finito nel mirino del gossip francese. Il leader del Rassemblement National è stato infatti visto insieme a Maria Carolina di Borbone, giovane aristocratica e discendente della storica dinastia delle Due Sicilie, nel corso di un evento organizzato per celebrare i 200 anni de Le Figaro. I due sono stati “paparazzati” mentre lasciavano insieme la serata al Grand Palais di Parigi, e il video che li ritrae diretti verso la stessa auto è diventato virale, superando il milione di visualizzazioni sui social. Un lungo articolo di Le Monde racconta che la famiglia Borbone «vive tra Parigi, Roma e Monaco. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Jordan Bardella e Maria Carolina di Borbone alla festa di Le Figaro: in Francia è gossip

Leggi anche: Chi è Jordan Bardella, il (presunto) nuovo amore di Maria Carolina di Borbone

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Perché la coppia Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella sta facendo impazzire i francesi?; Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella, il gossip infiamma Parigi. Chi è la principessa paparazzata con il delfino di Le Pen; Jordan Bardella avvistato con Maria Carolina di Borbone; Jordan Bardella e Maria Carolina di Borbone alla festa di Le Figaro: in Francia è gossip.

Jordan Bardella paparazzato con Maria Carolina di Borbone, è polemica in Francia: «Ma non era uno del popolo?» – Il video - Il delfino di Marine Le Pen fotografato con l'erede della famiglia nobiliare all’uscita da un evento al Grand Palais di Parigi, il video virale sui social ... open.online