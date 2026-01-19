Il Teatro alla Scala di Milano apre ufficialmente la stagione 2025 con la prima di

Il Teatro alla Scala di Milano inaugura questa sera, domenica 7 dicembre 2025, la nuova stagione. Va in scena Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Sarà possibile seguire la diretta su Rai 1 dalle 17:45 e in streaming su Rai Play.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Il cast di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk alla prima della Scala del 2025: personaggi e interpreti

Leggi anche: Prima della Scala 2025, in scena Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk. La diretta

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

La Preside, il cast completo e chi sono i personaggi - Una scuola che sembra aver perso ogni possibilità di riscatto, un quartiere difficile, ragazzi segnati da abbandono e scelte sbagliate. today.it