Il cast di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk alla prima della Scala del 2025 | personaggi e interpreti

Il Teatro alla Scala di Milano inaugura questa sera, domenica 7 dicembre 2025, la nuova stagione. Va in scena Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Sarà possibile seguire la diretta su Rai 1 dalle 17:45 e in streaming su Rai Play. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il cast di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk alla prima della Scala del 2025: personaggi e interpreti - Il Teatro alla Scala di Milano inaugura questa sera, domenica 7 dicembre 2025, la nuova stagione. Riporta fanpage.it

Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Nikolaj Leskov: la trama dell’opera alla Prima della Scala 2025 - Oggi, domenica 7 dicembre 2025, ci sarà la Prima della Scala di Milano 2025/2026, con la rappresentazione dell'opera Una Lady Macbeth del distretto di ... Come scrive fanpage.it

Prima alla Scala 2025, la guida: orari, direttore, cast, trama e curiosità sull’opera «Lady Macbeth» di Sostakovic - La compagnia di canto della ‘ Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Šostakovič ’ è formata da ben 24 cantanti, perché accanto ai tre protagonisti (Katerina, l’amante Sergej e il suocero Boris) figur ... Come scrive corriere.it