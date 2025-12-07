Prima della Scala 2025 in scena Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk La diretta

Milano, 7 dicembre 2025 – É il giorno della Prima della Scala di Milano. Ad inaugurare la stagione 20252026, a Sant’Ambrogio, patrono di Milano, è 'Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk' di Dmítrij Šostakóvi? con la direzione musicale del Maestro Riccardo Chailly e la regia di Vasily Barkhatov. Un'opera che non ha mai aperto la stagione del Piermarini conosciuta anche per la sua storia segnata da lunghi periodi di censura. Il sipario si alzerà alle 18, davanti a numerose personalità di primo piano del panorama artistico, politico e culturale italiano. Grandi assenti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prima della Scala 2025, in scena Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk. La diretta

