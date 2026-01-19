Il Bisonte espugna Perugia

Il Bisonte Firenze ha ottenuto una vittoria netta contro Bartoccini Perugia, con un punteggio di 3-0. La partita si è svolta presso il palazzetto di Perugia, con le formazioni in campo secondo le rispettive rotazioni. La squadra toscana ha mostrato solidità e determinazione, mantenendo il controllo dell’incontro dall’inizio alla fine. Un risultato importante nel percorso stagionale di entrambe le squadre.

BARTOCCINI PERUGIA 0 IL BISONTE FIRENZE 3 BARTOCCINI PERUGIA: Kump 1, Turlà, Perinelli 2, Lemmens 5, Sirressi (L1), Bartolini G. (L2) ne, Vanjak 11, Markovic 1, Recchia ne, Bartolini B. 2, Mazzaro 1, Gennari 1, Fiesoli 8, Gardini 6. All. Micoli. IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 7, Morello, Valoppi (L1), Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani ne, Knollema 20, Maleševic 8, Bukilic 10, Tanase 13, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio ne. All. Chiavegatti. Arbitri: Cesare – Papadopol. Parziali: 17-25, 19-25, 18-25. Un finale di stagione in carrozza. Dalla sconfitta nel derby del 26 dicembre con la Savino Del Bene Il Bisonte Firenze ha letteralmente cambiato marcia: con la vittoria a Perugia colleziona infatti il terzo successo consecutivo da tre punti dopo quelli timbrati con Monviso e Cuneo e respira aria di salvezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Bisonte espugna Perugia Leggi anche: Il Bisonte incrocia Perugia. Cerca una vittoria ’piena’ Leggi anche: Il Bisonte Firenze vince in tre set: superata Perugia Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Volley Firenze, Il Bisonte sbanca Perugia e vola al settimo posto - Il Il Bisonte Firenze continua la sua corsa e conquista la terza vittoria consecutiva da tre punti, imponendosi con un secco 0- gonews.it

Un altro match salvezza per Il Bisonte Firenze: al Pala BigMat arriva Cuneo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.