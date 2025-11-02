Il Bisonte incrocia Perugia Cerca una vittoria ’piena’

Reduce da cinque tiebreak consecutivi, con due vittorie (con Vallefoglia e Macerata) e tre sconfitte (nel derby con la Savino Del Bene, in casa col Monviso e mercoledì scorso a Cuneo) Il Bisonte, attualmente nono in classifica con 7 punti, riceve oggi al Pala BigMat (ore 17, diretta vbtv) la Bartoccini Perugia che è undicesima con 6 e arriva a Firenze con un giorno di riposo in meno avendo giocato giovedì con Milano dal quale ha perso per tre set a zero. Entrambe le squadre scenderanno quindi in campo col coltello fra i denti: le black angels per riscattare la bruciante sconfitta, le bisontine per assaporare finalmente la gioia dei tre punti e mettere così un puntello più solido nella loro classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

