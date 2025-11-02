Il Bisonte Firenze vince in tre set | superata Perugia

Corrieretoscano.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bisonte Firenze – Mc Restauri Perugia 3-0 (25-22, 25-21, 25-22) IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 12, Morello 1, Valoppi (L1), Bertolino, Zuccarelli 11, Colzi ne, Villani 11, Knollema 15, Maleševi? 5, Bukili? ne, Tanase, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio ne. All. Chiavegatti. BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Kump 2, Turlà, Perinelli 9, Lemmens 3, Sirressi (L1), Bartolini G. ne, Ricci, Markovi? 12, Recchia (L2), Bartolini B. 4, Mazzaro ne, Fiesoli 2, Gardini 17, Williams 1. All. Giovi. ARBITRI: Zanussi – Gaetano. NOTE: durata set: 27’, 27’, 30’; muri punto: Il Bisonte 7, Perugia 2; ace: Il Bisonte 4, Perugia 1; spettatori: 709. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

