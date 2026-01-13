Tolleranza zero della Polizia Locale | smentita rapina in via Piave controlli a tutto spiano in zona Stazione e presso ' La Città del Cinema'

La Polizia Locale di Foggia ha confermato l’assenza di episodi di rapina in via Piave, smentendo notizie circolate recentemente. I controlli sono proseguiti intensamente nel fine settimana, con particolare attenzione alle zone della Stazione e de ‘La Città del Cinema’, garantendo la sicurezza dei cittadini e mantenendo alta la presenza sul territorio.

Anche il fine settimana appena trascorso ha visto la Polizia locale di Foggia in azione a presidio delle aree più sensibili della città. Nella giornata. Nessuna rapina al Quartiere FerroviaNella giornata di domenica, una pattuglia impegnata nel quotidiano controllo nel quartiere Ferrovia è stata.

