Al Ricci di Sassuolo si disputa oggi alle 15 la sfida tra il Sassuolo Primavera e il Cesena, nel contesto della 18ª giornata del campionato Primavera 1. I padroni di casa, guidati da Bigica, cercano continuità, mentre i romagnoli arrivano con l’obiettivo di confermare le proprie ambizioni in un campionato ancora aperto. Un incontro importante per entrambe le formazioni in un momento chiave della stagione.

Chiude la 18ma giornata del campionato Primavera 1 sfidando, oggi alle 15 al Ricci di Sassuolo, il Cesena, la Primavera neroverde di Emiliano Bigica. Decimo in classifica, ma non lontanissimo dalla sestina playoff, il Sassuolo avrà il suo daffare a ad aver ragione dei romagnoli, che viaggiano spediti ben dentro il gruppo di vertice sulla scorta di una sola sconfitta e 8 punti nelle ultime cinque gare (sulla stessa distanza il Sassuolo di punti ne ha fatti 4, senza mai vincere) che ne fanno avversario oltremodo temibile. Non foss’altro perché il Sassuolo non vince, in casa, dallo scorso 8 novembre e più in generale dalla trasferta di Geova del 23. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Primavera. Al 'Ricci' arriva un Cesena pieno di ambizioni. I ragazzi di Bigica chiamati a una gran prova

