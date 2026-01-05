La Primavera I ragazzi di Bigica sfiorano soltanto la rimonta Il ko con il Cesena allontana l’obiettivo playoff

Nella sfida tra Sassuolo e Cesena, i ragazzi di Bigica si sono avvicinati alla rimonta senza riuscire a completarla, venendo superati 4-2. Il risultato ha inciso sulle possibilità di raggiungere i playoff, riflettendo un momento di stagionale che richiede ancora attenzione e miglioramenti. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori, evidenziando la competitività e le sfide della formazione in questa fase della stagione primaverile.

Sassuolo 2 Cesena 4: Nyarko; Benvenuti, Petito, Sibilano, Costabile; Tampieri (33’ s.t. Cardascio), Amendola (44’ s.t. Acatullo), Mussini (25’ s.t. Barry); Frangella; Kulla (44’ s.t. Gyjla), Chiricallo (33’ s.t. Daldum). All. Bigica (Guri, Lungu, Cardascio, Brugnoli, Campani, De Dominicis, Appiah) Cesena: Fontana; Domeniconi, Ribello, Casadei, Marini (67’ Ridolfi); Abbondanza, Carbone (48’ s.t. Amadori), Poletti (22’ s.t. Bertaccini), Berti (22’ s.t. Zamagni); Galvagno, Rossetti (33’ s.t. Wade). All. Campedelli (Dorigo, Antonini, Baietta, Zaghini, Mattioli, Lantignotti) Reti: 19’ p.t. Berti, 33’ p. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

