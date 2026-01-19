I legali di Stasi | Se Chiara ha visto i file porno prima del delitto? Il dato non è confermato ed è irrilevante

I legali di Alberto Stasi hanno dichiarato che il presunto dato riguardante la visione di file pornografici da parte di Chiara prima del delitto non è stato confermato e considerato irrilevante ai fini dell’indagine. Rigettano inoltre i risultati della recente consulenza informatica fornita dalla famiglia Poggi, sottolineando l’assenza di elementi che possano modificare il quadro investigativo.

Un "presunto dato" non confermato e "irrilevante". I legali di Alberto Stasi rigettano i risultati della nuova consulenza informatica della famiglia Poggi. Secondo l'esperto incaricato dagli avvocati dei parenti della vittima, Chiara il 12 agosto 2007, la sera prima di essere uccisa, avrebbe.🔗 Leggi su Today.it

"Chiara Poggi ha visto i file porno conservati da Stasi la sera prima di essere uccisa"

Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco nel 2007, avrebbe visto la sera prima del delitto alcuni file porno conservati da Alberto Stasi. Lo ha comunicato il team legale della famiglia, evidenziando questo dettaglio nelle indagini in corso. La notizia si inserisce nel quadro delle verifiche sulla dinamica e sui possibili elementi che possano contribuire a chiarire le circostanze dell’omicidio.

«Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto», la nuova analisi della famiglia della vittima: l’ultimo attacco ad Alberto Stasi

La famiglia di Chiara Poggi presenta una nuova analisi informatica che mette in discussione le recenti ricostruzioni sul caso Garlasco. In particolare, si sostiene che Chiara avrebbe trovato i file compromettenti di Alberto Stasi la sera precedente al delitto. Questa consulenza, commissionata dalla famiglia, mira a offrire un aggiornamento sulla vicenda e a contribuire alla ricostruzione dei fatti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Legali Stasi, 'il presunto dato sui file non confermato e irrilevante' - "Non si intende ancora andare oltre nelle valutazioni, perché è stato incaricato un consulente tecnico informatico di parte che sta svolgendo approfonditi accertamenti, anche e soprattutto sull'access ... ansa.it