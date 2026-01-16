Chiara Poggi ha visto i file porno conservati da Stasi la sera prima di essere uccisa

Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco nel 2007, avrebbe visto la sera prima del delitto alcuni file porno conservati da Alberto Stasi. Lo ha comunicato il team legale della famiglia, evidenziando questo dettaglio nelle indagini in corso. La notizia si inserisce nel quadro delle verifiche sulla dinamica e sui possibili elementi che possano contribuire a chiarire le circostanze dell’omicidio.

Chiara Poggi la sera prima di essere uccisa avrebbe visto i file porno conservati da Alberto Stasi. Lo rende noto il team di legali della famiglia della 26enne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia)."Ha avuto accesso alla cartella del pc di Stasi"La difesa dei Poggi ha fatto "un ulteriore approfondimento informatico, dal quale è emerso che la sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso proprio alla cartella del pc di Stasi in cui erano stati catalogati, per genere, i numerosi file pornografici già esaminati all'epoca".

Prima di essere uccisa Chiara Poggi trovò immagini pedopornografiche nel pc di Alberto Stasi - “La sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso proprio alla cartella del pc di Stasi in cui erano stati catalogati, per genere, i numerosi file pornografici già esaminati all'epoca”. milanotoday.it

“Chiara Poggi la sera prima di essere uccisa aveva trovato i file porno di Stasi”: la nuova perizia della famiglia - La nuova perizia informatica eseguita dai legali e dai consulenti della famiglia Poggi svela: "Chiara aveva fatto accesso proprio alla cartella del ... fanpage.it

Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le nuove analisi della famiglia della vittima (che smentiscono Sempio) - facebook.com facebook

#Garlasco, spunta un nuovo dettaglio: un fazzoletto trovato sul tavolo di Chiara Poggi non sarebbe mai stato analizzato. Dubbi sull’indagine rilanciati a #MattinoCinque x.com

