I genitori sgridano il figlio al ristorante | vengono presi a calci e pugni da 4 clienti

Durante una cena in famiglia, un episodio improvviso ha coinvolto alcuni clienti che hanno aggredito i genitori di un bambino di due anni, dopo un confronto con i genitori del piccolo. L'alterco è degenerato in un violento pestaggio, causando grande preoccupazione e shock tra i presenti. L'episodio evidenzia come episodi di violenza possano scoppiare anche in contesti apparentemente tranquilli.

Una cena in famiglia si è trasformata in un violento pestaggio sotto gli occhi di un bambino di appena due anni. La polizia di Stato del Commissariato di Mirandola, in provincia di Modena, ha denunciato quattro uomini - tre cittadini argentini e un italiano - con l'accusa di lesioni personali.

