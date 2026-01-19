DaziFmi | da escalation rischi crescita

I recenti aumenti delle tensioni commerciali e i rischi geopolitici rappresentano una delle principali minacce per l'economia globale. Secondo il FMI, l'escalation di questi fattori può influire negativamente sulla crescita, evidenziando l'importanza di monitorare attentamente gli sviluppi internazionali e le loro ripercussioni sul mercato globale.

12.20 "E' evidente che i rischi geopolitici e l'ulteriore aumento delle tensioni commerciali rappresentano uno dei rischi principali - tra i più pressanti - per l'economia globale".Lo ha detto il capo economista del Fmi, Gourinchas,mettendo in guardia sull'eventualità di escalation sui dazi, "un rischio rilevante, che potrebbe incidere in modo significativo sulla crescita". Per l'Italia il Fondo monetario internazionale ha rivisto leggermente al ribasso le stime di crescita: il Pil atteso quest'anno in aumento dello 0,7%.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Fmi: tensioni sui dazi possono divampare e frenare la crescita

Secondo il FMI, le tensioni sui dazi commerciali rappresentano un rischio concreto per la crescita globale. Se dovessero intensificarsi, potrebbero prolungare l’incertezza economica e influire negativamente sull’attività dei mercati. È importante monitorare gli sviluppi in ambito commerciale per valutare eventuali ripercussioni sulla stabilità economica internazionale.

Leggi anche: **Bce: rischi per stabilità finanziaria da dazi e possibili correzioni prezzi asset**

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Fmi: 'Escalation sui dazi rischio rilevante per la crescita' - 'Fmi lima la crescita dell'Italia, +0,7% nel 2026, in rialzo nel 2027 (+0,7%) (ANSA) ... ansa.it