Borse asiatiche in rialzo dopo l’intesa Cina-Usa sui dazi ma mancano dettagli Giovedì l’incontro Xi-Trump
L’ accordo sui dazi raggiunto domenica tra Stati Uniti e Cina ha fatto volare le borse asiatiche, con la Borsa di Tokyo che ha chiuso il primo giorno della settimana in sostenuto aumento, e sta influenzando in positivo l’apertura di quelle europee. L’intesa preliminare annunciata dal segretario al Tesoro Scott Bessent scongiura l’entrata in vigore di ulteriori tariffe del 100% contro Pechino e spiana la strada all’incontro fra Xi Jinping e Donald Trump che si terrà giovedì. Ai due leader spetta ora il compito di finalizzarla. I dettagli forniti finora sono però vaghi. Bessent ha parlato di un’intesa sulla soia e sulle terre rare, gli elementi chimici fondamentali per la produzione di smartphone, veicoli elettrici e turbine eoliche, con la Cina che si è impegnata a rimandare di un anno l’entrata in vigore delle temute restrizioni all’export, rivendendo nel frattempo la misura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Gli investitori attendono con particolare interesse il rilascio dei dati dei principali gruppi tecnologici: la conferma di attese di utili in ulteriore crescita permetterebbe di giustificare le attuali valutazioni di mercato. Contrastate stamani le borse asiatiche. - X Vai su X
Gli spiragli di intesa sui dazi tra Stati Uniti da una parte e Cina e India dall'altra mettono di buon umore tutte le borse, dalle asiatiche alle europee. Sorvegliata speciale è la Francia che perde per la seconda volta la doppia A del rating - facebook.com Vai su Facebook
Le Borse di oggi, 23 ottobre. Mercati cauti, vola il petrolio dopo le nuove sanzioni Usa - Asia fiacca sulle indiscrezioni di possibili limitazioni all’export di software dagli Stati Uniti verso la Cina, che intanto – secondo Reuters – avrebbe ... Segnala repubblica.it
Borsa: Europa verso avvio positivo su fiducia accordo Usa-Cina, occhi su Fed e Bce - Oro in flessione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Segnala ilsole24ore.com
Come andrà la Borsa oggi? Buoni motivi per pensare al rialzo - Per aggiornamenti di borsa e analisi in tempo reale iscriviti al canale TELEGRAM. Lo riporta lagendanews.com