Borse asiatiche in rialzo dopo l’intesa Cina-Usa sui dazi ma mancano dettagli Giovedì l’incontro Xi-Trump

L’ accordo sui dazi raggiunto domenica tra Stati Uniti e Cina ha fatto volare le borse asiatiche, con la Borsa di Tokyo che ha chiuso il primo giorno della settimana in sostenuto aumento, e sta influenzando in positivo l’apertura di quelle europee. L’intesa preliminare annunciata dal segretario al Tesoro Scott Bessent scongiura l’entrata in vigore di ulteriori tariffe del 100% contro Pechino e spiana la strada all’incontro fra Xi Jinping e Donald Trump che si terrà giovedì. Ai due leader spetta ora il compito di finalizzarla. I dettagli forniti finora sono però vaghi. Bessent ha parlato di un’intesa sulla soia e sulle terre rare, gli elementi chimici fondamentali per la produzione di smartphone, veicoli elettrici e turbine eoliche, con la Cina che si è impegnata a rimandare di un anno l’entrata in vigore delle temute restrizioni all’export, rivendendo nel frattempo la misura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

