I nostri figli vivono felici fuori da questa società tossica asseriscono i genitori che vivono in un bosco

VASTO – Una famiglia vive in un bosco e non vuole stare tra la massa della gente che vivono invece in città come formicai, ecco cosa dicono ai giudici; “i nostri figli vivono velici fuori da questa società tossica”. La famiglia che vive nel bosco non coi sta alla richiesta della procura. Fa molto discutere il caso di Catherine Birmingham, originaria di Melbourne, 45 anni, ex istruttrice di equitazione e del marito Nathan Trevallion, 51 anni ex chef e commerciante di mobili che hanno scelto di vivere in un bosco dell’ Alto Vastese, a Palmoli, con i tre figli: due gemelli di 6 anni e una bambina di 8. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

