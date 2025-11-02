I nostri figli vivono felici fuori da questa società tossica asseriscono i genitori che vivono in un bosco

Laprimapagina.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VASTO – Una famiglia vive in un bosco e non vuole stare tra la massa della gente che vivono invece in città come formicai, ecco cosa dicono ai giudici; “i nostri figli vivono velici fuori da questa società tossica”. La famiglia che vive nel bosco non coi sta alla richiesta della procura. Fa molto discutere il caso di Catherine Birmingham, originaria di Melbourne, 45 anni, ex istruttrice di equitazione e del marito Nathan Trevallion, 51 anni ex chef e commerciante di mobili che hanno scelto di vivere in un bosco dell’ Alto Vastese, a Palmoli, con i tre figli: due gemelli di 6 anni e una bambina di 8. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

i nostri figli vivono felici fuori da questa societ224 tossica asseriscono i genitori che vivono in un bosco

© Laprimapagina.it - I nostri figli vivono felici fuori da questa società tossica, asseriscono i genitori che vivono in un bosco

Scopri altri approfondimenti

nostri figli vivono feliciAbruzzo, educazione senza scuola e casa senza luce e gas: “I nostri figli sono felici” ma il tribunale valuta l’allontanamento - Una famiglia straniera vive in una casa isolata nel Vastese senza servizi essenziali, educando i figli fuori dal sistema scolastico. msn.com scrive

La famiglia che vive nei boschi di Chieti senza acqua corrente ed elettricità: «I nostri figli sono felici» - I tre figli di Caroline Brimingham e Nathan Trevallion vivono nei boschi di Chieti. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nostri Figli Vivono Felici